Ambrogini polemica per il premio ai carabinieri | compaiono due murales per Ramy Le parole di Beppe Sala | Nella vita si può anche sbagliare

È in un clima di tensione e botta e risposta politico che è andata in scena la consegna degli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza annuale che il Comune di Milano conferisce a chi ha dato lustro alla città. A far discutere non è la medaglia d'oro a Enrico Mentana né sono gli attestati alla cantante Jo Squillo e al Fondo ambiente italiano, bensì il premio al Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri. Un attestato fortemente voluto dalla Lega in solidarietà con i militari dell'Arme finiti sotto i riflettori – e sotto indagine – per il caso di Ramy Elgaml, il giovane 19enne morto al Corvetto dopo un contatto con un'auto dei carabinieri durante un inseguimento.