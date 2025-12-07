Ambrogini la cerimonia oggi al Dal Verme | ecco tutti i premiati Medaglie a Enrico Mentana ai carabinieri a Jo Squillo e ai milanesi della porta accanto
Milano, 7 dicembre 2025 – Qualcuno li ha già definiti gli Ambrogini della porta accanto. Oppure, in maniera più maliziosa, le Civiche benemerenze degli illustri sconosciuti. Tranne qualche eccezione. In ogni caso le Medaglie d’oro e gli Attestati che oggi, dalle 10.30, il sindaco Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi consegneranno al Teatro Dal Verme sono degni di menzione. A partire dall’unica Grande Medaglia d’oro al Fondo Ambiente Italiano (Fai). I premiati più noti? Medaglia d’oro al direttore del Tg La7 Enrico Mentana, attestati alla cantante e presentatrice tv Jo Squillo e al Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Milano (candidatura della Lega in solidarietà ai militari finiti sotto inchiesta per il caso Ramy). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
