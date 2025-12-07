Ambrogini d’oro il trionfo del carabiniere-eroe Di Martino Stupida provocazione da sinistra | t-shirt per Ramy

Tutti in piedi e un lunghissimo applauso al Teatro Dal Verme di Milano, dove questa mattina sono stati consegnati gli Ambrogini d’Oro, per Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato nel maggio del 2024 alla stazione Lambrate di Milano. “Sopravvissuto a gravissime lesioni e a un complesso intervento chirurgico, affronta con determinazione un lungo percorso di recupero che, a distanza di un anno, lo riporta in servizio nella nostra città”, è stato ricordato nelle motivazioni che hanno portato il Consiglio comunale di Milano a premiare “ per il mirabile coraggio dimostrato” l’agente. Al termine della cerimonia, il vice ispettore si è detto “emozionatissimo, soprattutto perché” il riconoscimento è arrivato “nella città in cui lavoro, dove ho dato il massimo per i cittadini e per cui faccio il mio dovere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

