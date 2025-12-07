Ambrogini d'oro i Verdi indossano la maglietta di Ramy Elgaml mentre si premia la radiomobile dei Carabinieri

Premiata la radiomobile dei Carabinieri di cui fanno parte anche i 7 carabinieri indagati per la morte di Ramy Elgaml. T-shirt e poster per ricordare il 19enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dagli Oh Bej! Oh Bej! agli Ambrogini e la Prima della Scala: tutto quello che c’è in città - facebook.com Vai su Facebook

Ambrogini d’oro, i Verdi indossano la maglietta di Ramy Elgaml mentre si premia la radiomobile dei Carabinieri - Premiata la radiomobile dei Carabinieri di cui fanno parte anche i 7 carabinieri indagati per la morte di Ramy Elgaml ... Riporta fanpage.it

Ambrogino d'Oro 2025, il capogruppo dei Verdi alla premiazione con la maglietta di Ramy Elgaml - (LaPresse) Il capogruppo dei Verdi in consiglio comunale a Milano, Tommaso Gorini, ha indossato oggi al Teatro Dal Verme una maglietta con il volto di Ramy Elgaml, il ragazzo del quartiere Corvetto mo ... Come scrive msn.com

Ambrogini d'oro, il premio ai carabinieri e le proteste per la morte di Ramy: «Verità ancora sospesa» - Il sindaco Sala interviene sulle polemiche per il riconoscimento: «La storia di Ramy merita giustizia ma non facciamo classifiche con buoni e cattivi». Come scrive milano.corriere.it