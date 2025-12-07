Ambrogini d'oro i Verdi indossano la maglietta di Ramy Elgaml mentre si premia la radiomobile dei Carabinieri

Fanpage.it | 7 dic 2025

Premiata la radiomobile dei Carabinieri di cui fanno parte anche i 7 carabinieri indagati per la morte di Ramy Elgaml. T-shirt e poster per ricordare il 19enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

