Ambrogini D’Oro 2025 a Milano la cerimonia di premiazione dei vincitori FOTO

7 dic 2025

Al teatro Dal Verme si è tenuta la consegna della massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città e si è speso per il bene della collettività. Sala: “Viviamo epoca di disimpegno, astensionismo è un segno”. Standing ovation per poliziotto Di Martino, che nel 2024 è stato accoltellato alla stazione di Lambrate dopo avere fermato un uomo che scagliava pietre. Nessuna contestazione al nucleo radiomobile dei carabinieri. Consigliere dei Verdi con maglietta di Ramy. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

