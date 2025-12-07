Ambrogini cerimonia senza contestazioni | standing ovation per poliziotto ferito

(Adnkronos) – Tutti in piedi e un lunghissimo applauso al Teatro Dal Verme di Milano, dove questa mattina sono stati consegnati gli Ambrogini d'Oro, per Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato nel maggio del 2024 alla stazione Lambrate di Milano. "Sopravvissuto a gravissime lesioni e a un complesso intervento chirurgico, affronta con determinazione un lungo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Argomenti simili trattati di recente

Ambrogini, la cerimonia oggi al Dal Verme: ecco tutti i premiati. Medaglie a Enrico Mentana, ai carabinieri, a Jo Squillo e ai milanesi “della porta accanto”

Ambrogini d’oro, la cerimonia di consegna: manifesto per Ramy vicino teatro Dal Verme milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

MERATE - Gli Ambrogini verranno conferiti domenica 7 dicembre durante la cerimonia in auditorium - facebook.com Vai su Facebook

Ambrogini, cerimonia senza contestazioni: standing ovation per poliziotto ferito - Tutti in piedi e un lunghissimo applauso al Teatro Dal Verme di Milano, dove questa mattina sono stati consegnati gli Ambrogini d'Oro, per Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato nel maggio d ... Come scrive adnkronos.com

Ambrogini a Milano, standing ovation per il poliziotto Di Martino. Il ricordo di Ramy e il premio ai carabinieri - Milano ha celebrato come ogni anno gli Ambrogini d’oro al Teatro Dal Verme, tra i premiati anche Enrico Mentana. Da affaritaliani.it

Ambrogini d'Oro a Milano, polemica sul premio alla Radiomobile dopo la morte di Ramy. Sala: «No a classifiche tra buoni e cattivi» - Nel giorno della consegna degli Ambrogini d'Oro, massima onorificenza del Comune di Milano, la città si è divisa tra celebrazione e contestazione. Scrive msn.com