ambrogini 2025 polemica per il premio ai carabinieri del radiomobile gorini verdi con la maglia ramy vive

Milano, 7 dicembre 2025 – La consegna della civica benemerenza al Nucleo radiomobile dei Carabinieri ha creato qualche malumore anche nel corso della cerimonia. Stamattina, sul palco degli Ambrogini d'oro, il capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino, Tommaso Gorini, ha indossato una maglietta con il volto di Ramy Elgaml, il 19enne morto nel 2024 durante un inseguimento dei Carabinieri, e la scritta "Ramy vive". Ambrogini d'oro, Gorini indossa una maglietta con il volto di Ramy Elgaml Gorini ha precisato che la scelta di indossare la maglietta non è in polemica con l'assegnazione della civica benemerenza al Nucleo radiomobile dei Carabinieri ma ha lo scopo di "continuare a raccontare la storia del giovane e portarla anche agli Ambrogini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

