Ambrogini 2025 e proteste in nome di Ramy Elgaml Sala | È un corpo di polizia che ha una storia importante

Il sindaco ha difeso l’operato del Nucleo Radio Mobile dei Carabinieri che oggi ha ricevuto l'Ambrogino, affermando che "è un corpo di polizia che ha una storia importante. Si può anche sbagliare nella vita, come tutti noi sbagliamo, però non bisogna dimenticare che alla fine mettersi sul fronte, metterci la faccia vuol dire tanto per la comunità oggi". . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

