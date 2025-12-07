Amazon lancia il primo Kindle a colori con AI | arriva il 10 dicembre ma il prezzo è altissimo

Dopo anni di attesa, Amazon ha finalmente annunciato la data di disponibilità del suo primo Kindle a colori, il Scribe Colorsoft, presentato in anteprima lo scorso settembre. Il dispositivo sarà acquistabile dal 10 dicembre, insieme a una versione aggiornata del Kindle Scribe standard in bianco e nero. Si tratta di un momento storico per il marchio che ha rivoluzionato la lettura digitale: per la prima volta, i colori fanno il loro ingresso ufficiale nella famiglia Kindle. Il Kindle Scribe non è mai stato pensato per il grande pubblico. È un prodotto di nicchia, destinato a chi cerca un e-reader dalle dimensioni generose che funzioni anche come blocco note digitale.

