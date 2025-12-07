Amanda Lear a Domenica In | Eredità? Non ho più nulla Ornella Vanoni è stata presa in giro

Amanda Lear è tornata a raccontarsi a Domenica In: come sempre tra grande sicurezza e pungente ironia. A 86 anni, dopo una vita che sembra un romanzo scritto da più autori, la musa di Salvador Dalì ha concesso un bilancio che sorprende per lucidità, dolcezza e – soprattutto – leggerezza. Una leggerezza che non è mai superficialità, ma la libertà di chi ha già fatto pace con il passato e non ha paura di guardare avanti. L’eredità di Amanda Lear, la rivelazione a Domenica In. Come sempre schietta e senza filtri, Amanda Lear a Domenica In ha rivelato di non avere paura della morte e ammesso di non avere chissà quale eredità nonostante la sua intensa e lunga carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amanda Lear a Domenica In: “Eredità? Non ho più nulla. Ornella Vanoni è stata presa in giro”

