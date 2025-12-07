Completati i lavori di realizzazione del secondo e ultimo stralcio del parcheggio del centro storico di Monteprandone, che ora può contare su circa 100 posti auto a disposizione dei residenti e dei frequentatori del borgo. I lavori del piano seminterrato -2 sono costati 200mila euro, compresa la sistemazione della viabilità, della sicurezza e di arredo urbano. Con il completamento dell’opera si sono aggiunti ulteriori 20 posti, alcuni dei quali saranno messi a disposizione dei residenti che vorranno affittarlo, munito di archetto con telecomando. "Abbiamo completato un’opera partita diversi anni fa – ha commentato il sindaco Sergio Loggi – anche questa nuova parte, che apriremo fra qualche giorno, è servita da videosorveglianza e ascensore che porta al piano strada da cui è possibile servirsi di altri due ascensori per arrivare tranquillamente in piazza dell’Aquila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Altri 100 posti auto nel parcheggio del centro storico