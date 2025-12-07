Altri 100 posti auto nel parcheggio del centro storico
Completati i lavori di realizzazione del secondo e ultimo stralcio del parcheggio del centro storico di Monteprandone, che ora può contare su circa 100 posti auto a disposizione dei residenti e dei frequentatori del borgo. I lavori del piano seminterrato -2 sono costati 200mila euro, compresa la sistemazione della viabilità, della sicurezza e di arredo urbano. Con il completamento dell’opera si sono aggiunti ulteriori 20 posti, alcuni dei quali saranno messi a disposizione dei residenti che vorranno affittarlo, munito di archetto con telecomando. "Abbiamo completato un’opera partita diversi anni fa – ha commentato il sindaco Sergio Loggi – anche questa nuova parte, che apriremo fra qualche giorno, è servita da videosorveglianza e ascensore che porta al piano strada da cui è possibile servirsi di altri due ascensori per arrivare tranquillamente in piazza dell’Aquila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
600 posti auto per favorire intermodalità e mobilità sostenibile lungo il #GRAB: via libera all’intesa per le ex caserme di via Guido Reni. odisseaquotidiana.com/2025/11/parche… #Roma Vai su X
IL CASO #bordighera Sfumano i posti auto promessi dall’amministrazione Ingenito per ovviare a quelli persi sul lungomare - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggio Staveco, via ai lavori per i nuovi posti auto: diventeranno 305 - “Un intervento molto atteso”, come lo definisce l’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli, che costerà 2,8 milioni di ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Parcheggio alla stazione con 100 posti in meno Se ne parla in Consiglio - La proprietà (Fs Sistemi Urbani) ha infatti riottenuto la piena titolarità (la convenzione col comune è ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Castellammare, più posti auto in centro: parcheggio nel mercato - Il mercato stabiese diventa un’area di sosta permanente per decisione della giunta guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, che dopo la ... Lo riporta ilmattino.it
Lavori spediti e più posti auto: nuovo progetto per il parcheggio - In modo da risparmiare tempo (anche a causa dei limiti imposti dal Pnrr) e garantire anche più posti ... Come scrive quotidianodipuglia.it
Maxi parcheggio a parco di Belloluogo: 100 posti auto e camper entro l'estate - Entro l’estate 2025, Lecce offrirà ai cittadini e ai visitatori una nuova area di sosta strategica, immersa nel verde e perfettamente integrata con la rete urbana. Da quotidianodipuglia.it
L’ex Sporting club Edilnord diventa un parcheggio: previsti circa 100 posti auto - L’ex Sporting club Edilnord di Brugherio diventa un parcheggio pubblico a servizio della città: previsti 80- Scrive ilgiorno.it