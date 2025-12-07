Altra insidia piacentina per la Vianese
Ultimi 180’ nei gironi d’andata in Eccellenza, Promozione e Prima categoria, mentre Seconda e Terza si dividono fra recuperi e gare di Coppa. Nella prima domenica dicembrina del calcio dilettanti (ore 14.30), fari puntati sul big-match Vianese-Agazzanese, terza sfida consecutiva dei rossoblù a team piacentini e che segna la seconda gara sul nuovo sintetico di Viano per la truppa di mister Sarnelli. Scontri salvezza casalinghi fondamentali per Arcetana e Fabbrico rispettivamente contro Salsomaggiore e Zola Predosa, mentre il Rolo prova ad uscire indenne dalla complicata trasferta a Fiorenzuola. Impegni d’alta quota anche nei due gironi di Promozione dove al Notari va in scena il confronto fra i locali del Montecchio che vogliono mantenere il primato del girone A, ma devono piegare la Bagnolese del trainer ex di turno Paolo Vinceti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
