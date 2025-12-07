alto tevere si accende il natale albero e presepe a umbertide

Un Natale atteso all’insegna della fede e della tradizione in Alto Tevere. Sarà l’accensione del grande abete in Piazza Matteotti, domani alle 16.45, a condurre Umbertide dentro il clima natalizio, annunciato dalla celebrazione a San Francesco alle 11.30 della messa solenne dedicata alla Immacolata Concezione e celebrata dal vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini. Qui si potrà ammirare il presepio realizzato dal parroco mons. Pietro Vispi nella cappella di San Rocco con statue a grandezza naturale inserite in un delizioso gioco di sfondi e luci. Un’opera d’arte. Tra le iniziative natalizie da non perdere quella che si terrà oggi, ovvero l’escursione a Monte Acuto organizzata dall’associazione "In the dark" con partenza alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

