Alto Tevere si accende il Natale Albero e presepe a Umbertide
Un Natale atteso all’insegna della fede e della tradizione in Alto Tevere. Sarà l’accensione del grande abete in Piazza Matteotti, domani alle 16.45, a condurre Umbertide dentro il clima natalizio, annunciato dalla celebrazione a San Francesco alle 11.30 della messa solenne dedicata alla Immacolata Concezione e celebrata dal vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini. Qui si potrà ammirare il presepio realizzato dal parroco mons. Pietro Vispi nella cappella di San Rocco con statue a grandezza naturale inserite in un delizioso gioco di sfondi e luci. Un’opera d’arte. Tra le iniziative natalizie da non perdere quella che si terrà oggi, ovvero l’escursione a Monte Acuto organizzata dall’associazione "In the dark" con partenza alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grosseto Sport - Gs Tv - Vivi Alto Tevere - Us Grosseto: 0-2, gli highlights - facebook.com Vai su Facebook
Alto Tevere, si accende il Natale. Albero e presepe a Umbertide - Sarà l’accensione del grande abete in Piazza Matteotti, domani alle 16. Segnala lanazione.it
Magia del Natale in Altotevere: luci, parate e festa - L’Altotevere accende il Natale: tra parate, laboratori, musica e luminarie, prende vita il ricco programma delle festività a Città di Castello. Segnala teletruria.it
Verona accende le luci del Natale insieme con la città di Betlemme - La Stella di Natale in piazza Bra si accende: Verona illumina le feste in contemporanea con la città di Betlemme. Riporta veronaoggi.it