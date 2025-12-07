Altafini rimprovera i dirigenti Juve | Tanti pasticci! Che errore mandare via Rabiot… Ora a Spalletti bisogna prendere lui

Altafini rimprovera i dirigenti Juve: «Tanti pasticci! Che errore mandare via Rabiot. Ora a Spalletti bisogna prendere lui». Parla l’ex attaccante. José Altafini, leggenda del calcio italiano con 216 gol in Serie A e un passato glorioso con Milan, Napoli e Juventus, analizza su Tuttosport il big match del Maradona e la corsa scudetto. NAPOLI-JUVE – « Se la Juve vince stasera a Napoli può rientrare in corsa per lo scudetto. Quello di quest’anno è un campionato davvero equilibrato e ricco di imprevisti: per questo i bianconeri – qualora dovessero fare i 3 punti oggi – possono ancora dire la loro per i primissimi posti ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Altafini rimprovera i dirigenti Juve: «Tanti pasticci! Che errore mandare via Rabiot… Ora a Spalletti bisogna prendere lui»

