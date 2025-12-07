Altafini | Milan Allegri è il valore aggiunto Serve un attaccante | bastava uno come Vardy

José Altafini, ex attaccante di Milan (1958-1965), Napoli (1965-1972) e Juventus (1972-1976) in Serie A, ha parlato della lotta Scudetto: ecco la sua opinione sui rossoneri di Massimiliano Allegri. Potranno dire la loro in vetta se. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Altafini: “Milan, Allegri è il valore aggiunto. Serve un attaccante: bastava uno come Vardy”

