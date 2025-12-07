Almeno 25 morti nell’incendio di una discoteca a Goa in India

Si è aggravato il bilancio delle vittime del rogo del night club di Goa. Sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita nel rogo del famoso locale «Birch» nella città turistica indiana, secondo quanto riferito dal primo ministro Pramod Sawant e da altri funzionari. Altre sei sono state medicate per ferite e intossicazioni. Tra le vittime dell’incendio, divampato in un locale ad Arpora, nel distretto di Goa Nord, figurano anche diversi turisti, secondo quanto riferito dalla polizia citata dal Press Trust of India: s econdo fonti ufficialitra le vittime risultano quattro turisti e 14 membri dello staff. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Almeno 25 morti nell’incendio di una discoteca a Goa, in India

