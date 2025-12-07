Almanacco | Domenica 7 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario gregoriano (il 342º negli anni bisestili). Mancano 24 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa.Aforisma di DicembreDicembre, davanti t'agghiaccia e di dietro t'offendeISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Almanacco | Domenica 16 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Almanacco | Domenica 21 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Almanacco | Domenica 21 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Buona domenica cari lettori Domenica 7 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook

Domenica 7 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Sant’Ambrogio (Vescovo e Dottore della Chiesa), protettore delle api, degli apicoltori e di coloro che lavorano la cera Etimologia: Ambrogio, dal greco ambròsios, significa ... Da trevisotoday.it

Almanacco | Domenica 7 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario gregoriano (il 342º negli anni bisestili). Secondo pisatoday.it

Almanacco del 7 Dicembre. Oggi si festeggia Sant’Ambrogio - Almanacco del 7 dicembre: da Sant'Ambrogio e la Prima della Scala all'attacco di Pearl Harbor. Segnala infocilento.it