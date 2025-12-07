Allenare il rispetto | lo sport come scuola di vita e promozione di relazioni positive

Arezzo, 7ndicembre 2025 – Allenare il rispetto: lo sport come scuola di vit a e promozione di relazioni positive. L’11 dicembre un incontro a San Giovanni Valdarno per parlare di relazioni e modelli positivi nello sport, promosso dall’ ASL Toscana sud est con lo Sportello d’ascolto per uomini maltrattanti di Coeso, la Società pallavolo Valdarno e la Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino Un incontro per parlare di come gestire le relazioni nell’ambiente sportivo, potenziare lo sviluppo di modelli positivi e contrastare i fenomeni di violenza di genere – che non è solo fisica, ma anche psicologica e verbale – che possono verificarsi anche nei luoghi dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

