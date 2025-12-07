Allegri sugli infortunati | Gimenez è importante abbiamo bisogno di lui Fofana forse torna col Sassuolo

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In conferenza stampa prima di Torino-Milan, l'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato dei diversi rossoneri infortunati. Ecco le sue parole su Gimenez, Fofana, Athekame e Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri sugli infortunati gimenez 232 importante abbiamo bisogno di lui fofana forse torna col sassuolo

© Pianetamilan.it - Allegri sugli infortunati: “Gimenez è importante, abbiamo bisogno di lui. Fofana forse torna col Sassuolo”

Scopri altri approfondimenti

Infortunati Milan, Allegri sereno su Leão e Rabiot ma preoccupato per i sudamericani e Pulisic

Allegri ora è nei guai, quattro infortunati in nazionale

Allegri, altre brutte notizie: Rabiot ko, rischia un mese di stop. Il punto sugli infortunati

allegri infortunati gimenez 232Milan: Allegri tegola Pulisic, risatina su Gimenez. Poi la risposta a Fabregas e Chivu - Massimiliano Allegri tiene alta la concentrazione in vista della sfida fuori casa contro il Torino: gli infortunati e la probabile formazione del Milan. Come scrive sport.virgilio.it

allegri infortunati gimenez 232Infortunati Milan | Svolta Gimenez e lungo stop per Athekame: le novità - Il Milan fa il punto sui propri giocatori indisponibili. Scrive fantamaster.it

allegri infortunati gimenez 232Infortunati Milan, le novità su Pulisic e Gimenez che cambiano le scelte di Allegri - Emergono indicazioni significative sullo stato degli infortunati del Milan quando il calendario si infittisce tra Coppa Italia, campionato e Supercoppa. Secondo notiziemilan.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Infortunati Gimenez 232