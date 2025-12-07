Allegri su Fofana | Per le sue potenzialità deve avere l’ambizione di fare di più

Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan. Tra gli argomenti anche il centrocampista Fofana.

#Allegri: "Fofana? È criticato perché ogni tanto fa degli errori tecnici, ma è un giocatore d'intensità, ma anche nello sviluppo del gol contro la Lazio e contro il Napoli è stato molto bravo. Secondo me, per le sue potenzialità deve avere l'ambizione di fare mol

