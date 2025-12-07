Allegri | Non sono soddisfatto abbiamo bisogno di fare gol Di centravanti vero ho avuto solo Higuain

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra i rossoneri e il Torino. La conferenza di Allegri. Il Milan è pronto? «Bisogna essere pronti a fare una partita solida. Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire: il Milan negli ultimi 12 anni ha fatto sei pareggi e ha perso tutte le altre volte, compresi tutti gli ultimi tre anni, tranne nell’anno del Covid. Affronteremo una squadra con valori tecnici importanti, molto fisici. Giocare in casa loro è difficile perché vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri: «Non sono soddisfatto, abbiamo bisogno di fare gol. Di centravanti vero ho avuto solo Higuain»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan-Bologna, Allegri: “Miglior partita di Gimenez da quando sono qui”

Milan, Tomori sta tornando? I segnali con Allegri sono incoraggianti

Udinese-Milan, Allegri vara “l’attacco fantasia”? “Ci sono i presupposti”

Che cosa si sono detti Allegri e Sarri? Solo risposte sbagliate ? Max Allegri prima dell’inizio di Lazio-Milan saluta Sarri ma è caloroso. Sorride uno, sorride l’altro, poi Max indica qualcosa (qualcuno) sulla panchina della Lazio e alza una mano per salutare. - facebook.com Vai su Facebook

#Altafini a Tuttosport: “ #Allegri ha dimostrato a chi lo criticava tutto il suo valore. Qualcuno dovrebbe pentirsi per come l’ha trattato! La rosa del #Milan è praticamente la stessa dell’anno scorso, quasi nessuno dei nuovi acquisti sta giocando titolare. Ergo il val Vai su X

Allegri: «Non sono soddisfatto, abbiamo bisogno di fare gol. Di centravanti vero ho avuto solo Higuain» - La conferenza stampa del tecnico rossonero Massimiliano Allegri alla vigilia del match di campionato tra Milan e Torino. Riporta ilnapolista.it

Milan, Allegri: "Pulisic in dubbio. Bisogna sporcarsi i pantaloncini..." - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- Come scrive tuttomercatoweb.com

Allegri: "Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno" - A breve mister Massimiliano Allegri presenterà in conferenza la sfida di domani sera contro il Torino di Marco Baroni. Segnala milannews.it