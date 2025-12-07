Allegri in conferenza prima di Torino-Milan | Pulisic ha avuto un attacco di febbre vediamo domani come sta

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella conferenza stampa pre Torino-Milan, Massimiliano Allegri ha annunciato un nuovo problema per Pulisic: in dubbio per domani sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri in conferenza prima di torino milan pulisic ha avuto un attacco di febbre vediamo domani come sta

© Pianetamilan.it - Allegri in conferenza prima di Torino-Milan: “Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo domani come sta”

Altre letture consigliate

Udinese-Milan, ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Udinese-Milan, Allegri presenta la sfida in conferenza stampa | LIVE NEWS

Milan, infortuni Leao e Maignan: le ultime novità da Allegri in conferenza

allegri conferenza prima torinoVerso Torino-Milan, tra poco la conferenza di Allegri. Segui la diretta - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- Secondo tuttomercatoweb.com

A breve la conferenza stampa di Max Allegri per Torino-Milan - A breve mister Massimiliano Allegri presenterà in conferenza la sfida di domani sera contro il Torino di Marco Baroni. Da milannews.it

allegri conferenza prima torinoMilan, Allegri: "Pulisic in dubbio. Bisogna sporcarsi i pantaloncini..." - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Conferenza Prima Torino