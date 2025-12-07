Allegri in conferenza prima di Torino-Milan | Pulisic ha avuto un attacco di febbre vediamo domani come sta
Nella conferenza stampa pre Torino-Milan, Massimiliano Allegri ha annunciato un nuovo problema per Pulisic: in dubbio per domani sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Udinese-Milan, ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri
Udinese-Milan, Allegri presenta la sfida in conferenza stampa | LIVE NEWS
Milan, infortuni Leao e Maignan: le ultime novità da Allegri in conferenza
Verso Torino-Milan, il programma della vigilia di Allegri: conferenza stampa e allenamento, poi la partenza per Torino - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti continua a soffermarsi sugli errori tecnici, come faceva spesso Max #Allegri. Nella conferenza post #Udinese, il tecnico della #Juventus ha ricordato come i suoi abbiano recuperato due volte palla nei pressi dell'area avversaria nella parte finale del Vai su X
Verso Torino-Milan, tra poco la conferenza di Allegri. Segui la diretta - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- Secondo tuttomercatoweb.com
A breve la conferenza stampa di Max Allegri per Torino-Milan - A breve mister Massimiliano Allegri presenterà in conferenza la sfida di domani sera contro il Torino di Marco Baroni. Da milannews.it
Milan, Allegri: "Pulisic in dubbio. Bisogna sporcarsi i pantaloncini..." - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Torino- Riporta tuttomercatoweb.com