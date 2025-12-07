Allegri emergenza attacco | l’allenatore del Milan rischia col Torino Il motivo

Torino-Milan, Allegri ancora in emergenza in attacco. Tutti i disponibili titolari? L'allenatore rischia e va senza alternative in panchina. L'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri emergenza attacco: l’allenatore del Milan rischia col Torino. Il motivo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milan-Napoli, probabili formazioni: Allegri ne cambia solo uno. Per Conte emergenza …

Milan-Napoli, probabili formazioni: i dubbi di Allegri. Emergenza per Conte

Milan-Napoli: dove vederla (in tv e streaming), orario e probabili formazioni. Allegri ritrova Leao, Conte in emergenza

Napoli e Juve in emergenza, ma Conte resta il favorito - Yldiz/Nico Paz, chi è il migliore? - Allegri chiede rinforzi Clamoroso Clippers, tagliato Chris Paul senza rispetto - Si ritira il Gallo. - Dunk & Goal | Podcast on Spotify Vai su X

Clamoroso Allegri: prove tattiche con Loftus-Cheek in attacco al fianco di Leao per la sfida contro la Lazio. L'inglese possibile sorpresa per risolvere l'emergenza gol. #LazioMilan #LoftusCheek #Allegri #SkySport #CoppaItalia - facebook.com Vai su Facebook

Milan, emergenza totale per Allegri! Come ridisegnerà l’attacco la squadra rossonera? Il punto - Milan, emergenza in attacco: senza Pulisic Allegri deve scegliere il partner di Leao contro la Lazio. Segnala calcionews24.com

Milan, emergenza in attacco: due opzioni per Allegri - Sono due le opzioni a disposizione di Massimiliano Allegri: la più "naturale" sarebbe rappresentata da Nkunku, già al fianco di Leao contro Como e Parma. Secondo fantacalcio.it

Si ferma Nkunku, emergenza in attacco per il Milan contro la Fiorentina: tutti gli indisponibili di Allegri - Settimana complicata per Massimiliano Allegri, che in vista del posticipo della 7a giornata di Serie A con la Fiorentina deve fare i conti con un’altra assenza pesante: Christopher Nkunku, infatti, ... fanpage.it scrive