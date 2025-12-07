Allarme monossido di carbonio durante la partita di volley a Catania | in 15 finiscono in ospedale

Prima i malori, poi l’odore anomalo e l’interruzione della partita, che ha salvato molte vite. Sabato sera, alcune atlete di volley femminile sono state improvvisamente male durante il match tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo. Il fatto è accaduto al palatenda di Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Durante il terzo set, sul punteggio di 1-1 e con il parziale di 3-5 a favore della squadra ospite, sono arrivati i primi segnali di quello che stava accadendo nel corso della partita. La prima a sentirsi male è stata una giocatrice della squadra ospite, che ha accusato un malore, è svenuta e dopo poco tempo ha ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

