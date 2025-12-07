La barriera protettiva di Chernobyl non funziona più come dovrebbe. A lanciare l’allarme è l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), che ha accertato come l’enorme struttura metallica che avvolge il reattore esploso nel 1986 abbia perso la sua capacità di trattenere le radiazioni. La causa? Un attacco con droni dello scorso febbraio che ha aperto una breccia nella copertura d’acciaio costata 1,5 miliardi di euro e completata appena nel 2019. Il 14 febbraio scorso, secondo le autorità ucraine, un drone carico di esplosivo ha colpito il sito nucleare provocando un incendio e danneggiando seriamente il rivestimento protettivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Allarme Aiea, la cupola di Chernobyl non blocca più le radiazioni, l’Europa è in pericolo?