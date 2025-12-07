Alla Prima della Scala Lady Macbeth assenti Mattarella e Meloni Fontana | Poche istituzioni? Ce ne faremo una ragione In sala gli ospiti fuori le proteste – Il video

S’inaugura stasera a Milano, come da tradizione nel giorno di Sant’Ambrogio, la stagione lirica del Teatro alla Scala, con l’opera Una lady Macbeth del distretto di Mcesk, diretta da Riccardo Chailly, al suo dodicesimo e ultimo 7 dicembre come direttore musicale del teatro. Lo spettacolo ha avuto l’incasso più alto mai registrato: 2 milioni 800 mila euro, ben più dei due milioni 580 mila euro della Forza del Destino dello scorso anno. Assenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato, Ignazio la Russa. Interpellato sull’assenza delle massime cariche dello Stato, il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha commentato con ironia: « Ce ne faremo una ragione, viviamo bene anche da soli». 🔗 Leggi su Open.online