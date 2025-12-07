Alla prima della Scala il solito coro dell' odio ProPal | Il 7 ottobre è resistenza

Il palcoscenico è di quelli che contano, ossia la prima della Scala di Milano dove questa sera sarà rappresentata "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Smitrij Shostakovic, e la protesta ProPal non manca l'occasione. Presidi di protesta davanti al teatro milanese sono in corso dal primo pomeriggio. Particolarmente numeroso il presidio in favore della Palestina. A ridosso di Palazzo Marino sono appesi striscioni contro l'occupazione israeliana dei Territori palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, il piano di pace del presidente americano Donald Trump e per chiedere la libertà di Mohamed Shahin, l'imam di Torino colpito da un decreto di espulsione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Alla prima della Scala il solito coro dell'odio ProPal: "Il 7 ottobre è resistenza"

News recenti che potrebbero piacerti

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

Grande attesa a #Milano per la #prima alla #Scala della stagione lirica. In scena Lady Macbeth di Šostakóvic. In sala anche la senatrice Segre e volti noti, da Favino a Mahmood ad Achille Lauro. L'evento trasmesso in diretta tv da Rai1 e da Radio3 dalle 17.4 Vai su X

Tg2. . Tutto pronto a #Milano per la prima alla #Scala. Incassi record per la #LadyMcbethdeldistrettodiMcensk di #Shostakovic. Sul palco reale il ministro #Giuli e la senatrice a vita #LilianaSegre. #Tg2Rai ore 13,00 #7dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Diretta Prima della Scala 2025, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk/ L’opera di Šostakovic a Milano - Oggi 7 dicembre va in onda su Rai 1 la Prima della Scala 2025 di Milano, con l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: diretta streaming e trama ... Riporta ilsussidiario.net

Chi è Riccardo Chailly, direttore d’orchestra alla Prima della Scala 2025/ Riconoscimenti e successo mondiale - Riccardo Chailly, chi è e carriera del direttore d'orchestra dal successo internazionale: è lui a dirigere la Prima della Scala 2025 in scena questa sera ... Si legge su ilsussidiario.net

Dove vedere la Prima della Scala oggi pomeriggio: orario, canale e streaming - Prima della Scala 2025 in diretta su Rai1 alle 17:45. Da greenme.it