Alla Luna racconta Gorizia | sapori di confine e memoria golosa
Alla Luna: ingresso nel cuore di Gorizia Alla Luna a Gorizia si arriva seguendo le insegne lucide del distretto del commercio, e a un certo punto la città cambia passo. Via Oberdan scorre elegante, poi la porta al numero 13 apre una scena diversa, più calda e vissuta, con il legno scuro che accoglie, le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
