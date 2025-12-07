Alla guida ubriaca con un tasso cinque volte oltre il limite | denuncia e ritiro della patente

Una donna di 55 anni residente nella zona di Precenicco è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza dopo essere stata fermata, nella serata di sabato 6 dicembre 2025 dai Carabinieri della Radiomobile di Latisana, per un controllo stradale nella medesima località. L’alcoltest ha rilevato un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Una curva, troppo alcol, una vita stravolta: storia di chi ha imparato a proprie spese il pericolo della guida ubriaca

La guida contromano, l’inseguimento, il fermo: donna ubriaca al volante bloccata a Trieste

Ubriaca alla guida si schianta contro le auto in sosta: 35enne denunciata

Pandino. Ubriaca alla guida, tre volte oltre il limite. Denunciata, rituro della patente e auto sottoposta a sequestro ai fini della confisca - facebook.com Vai su Facebook

Alla guida ubriaca con un tasso cinque volte oltre il limite: denuncia e ritiro della patente - Per la conducente sono scattati il ritiro della patente e il sequestro della vettura. Si legge su udinetoday.it

Alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito: denunciati in tre - Si alza il gomito, e ci si mette al volante indifferenti verso le conseguenze per l'incolumità propria e ... Segnala ecovicentino.it

Guidava con tasso alcolemico 3 volte oltre il limite, denunciato - E' stato fermato a bordo della sua auto in evidente stato di alterazione e dall'alcoltest è emerso che aveva un tasso alcolemico pari a 2,09 g/l, ben oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Da ansa.it