Algeria bus si ribalta | 14 vittime

1.50 Ieri sera, in un tragico incidente nel sud dell'Algeria, quattordici persone sono morte e altre 34 sono rimaste ferite. Secondo la Protezione Civile, un autobus è slittato ribaltandosi lungo una strada nazionale tra Bechar e Tindouf, a circa 400 km a sud di Bechar, nella località di Tebelballa. Le fotografie diffuse dai media locali mostrano il veicolo ribaltato su un fianco, a bordo strada. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it