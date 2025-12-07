Alex Gargano la voce partenopea che conquista palchi e schermi
Artista nato a Napoli, Alex Gargano ha trasformato una passione viscerale per il canto in un percorso fitto di concorsi, palchi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Dalla scena neomelodica alle sonorità latine, fino ai festival più ambiti, la sua storia racconta di tenacia, studio e di un rapporto sempre più intenso con il pubblico.
" Cridece ancora" brano scritto da Francesco Puglisi interpretato da Alex Gargano e distribuito dalla Sea Musica, in rotazione da ottobre sulle radio tedesche ,continua ad ottenere ottimi risultati. Riconferma dei 5.239 ascolti di ottobre 2025 anche per il mese di