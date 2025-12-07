Alessandro La Ferla tris al Fettunta

Assieme a Giacomo Mateuzzi rimonta nella seconda giornata di gara e nel finale supera Brega-Farnocchia. Terza piazza per Anselmi-Natali. Con una grande rimonta l’equipaggio dei sancascianesi Alessandro La Ferla e Giacomo Matteuzzi, su Skoda Fabia-Gima ha vinto il 46° Rally della Fettunta per la terza volta, corsa disputata sulle strade del Chianti Fiorentino col favore . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rally della Fettunta, conto alla rovescia finale: andiamo a scoprire quali saranno i “nostri” equipaggi in gara. Nelle “Moderne” con il numero 1 sulle portiere, l’equipaggio sancascianese, vincitore delle ultime due edizioni, composto da Alessandro La Ferla - facebook.com Vai su Facebook

Rally della Fettunta 2025. In nove per una vittoria - La Ferla cerca la terza, Brega punta alla rivincita, Tribuzio sfidante outsider. lanazione.it scrive

Rally della Fettunta: La Ferla e Matteuzzi trionfano di nuovo su Skoda Fabia R5 - Dopo il trionfo dello scorso anno i sancascianesi Alessandro La Ferla e Giacomo Matteuzzi su Skoda Fabia R5 Jag Sport griffata Gima si sono ripetuti vincendo ... Da lanazione.it