Alessandra Amoroso mostra per la prima volta la figlia Penelope | ecco il dolcissimo scatto
Alessandra Amoroso condivide per la prima volta un dolcissimo scatto insieme alla piccola Penelope Maria: un post che mostra la cantante nella sua nuova e tenerissima veste di mamma. Leggi anche: Che fine ha fatto Alessandra Amoroso dopo le brutte dicerie sorte dopo la nascita della figlia? Ecco la verità A tre mesi esatti dalla nascita della piccola Penelope Maria, Alessandra Amoroso ha deciso di condividere con i suoi follower un nuovo e tenerissimo scorcio della sua vita da mamma. La cantante, rientrata da poco al lavoro dopo il periodo di maternità, ha pubblicato su Instagram una serie di foto e video che raccontano il suo quotidiano diviso tra palcoscenico e abbracci, prove e marsupi, musica e dolcezza. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La conferma di Alessandra Amoroso: è diventata mamma. Le prime foto con Penelope Maria
Alessandra Amoroso: fede mariana e il nome della figlia
“Tutti e tre insieme, meravigliosi”. Alessandra Amoroso dopo il parto con la figlia e il compagno
Il primo scatto pubblicato da Alessandra Amoroso dopo l’arrivo della piccola Penelope! @amorosoof #alessandraamoroso - facebook.com Vai su Facebook
Tra backstage, concerti e tenerezze da neo-mamma, Alessandra Amoroso mostra per la prima volta qualche scorcio della sua nuova vita… - mamma, Alessandra Amoroso mostra per la prima volta qualche scorcio della sua nuova vita con la figlia avuta ... Si legge su novella2000.it
Alessandra Amoroso, la sua nuova vita da mamma nelle prime foto con Penelope Maria - Mentre si muove tra i suoi impegni professionali, la cantante ha condiviso sui social le immagini della sua nuova quotidianità con la figlia, nata da quasi tre mesi: «Perché i neonati sono così teneri ... Come scrive vanityfair.it
Alessandra Amoroso, la prima foto da mamma con Penelope nel marsupio - Dopo una lunga pausa social, Alessandra Amoroso pubblica le prime immagini della figlia Penelope e riceve commenti affettuosi da Emma Marrone e Veronica Peparini. Come scrive 105.net