Alessandra Amoroso mostra per la prima volta la figlia Penelope | ecco il dolcissimo scatto

Alessandra Amoroso condivide per la prima volta un dolcissimo scatto insieme alla piccola Penelope Maria: un post che mostra la cantante nella sua nuova e tenerissima veste di mamma. Leggi anche: Che fine ha fatto Alessandra Amoroso dopo le brutte dicerie sorte dopo la nascita della figlia? Ecco la verità A tre mesi esatti dalla nascita della piccola Penelope Maria, Alessandra Amoroso ha deciso di condividere con i suoi follower un nuovo e tenerissimo scorcio della sua vita da mamma. La cantante, rientrata da poco al lavoro dopo il periodo di maternità, ha pubblicato su Instagram una serie di foto e video che raccontano il suo quotidiano diviso tra palcoscenico e abbracci, prove e marsupi, musica e dolcezza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

