– La notizia è arrivata come un colpo improvviso, di quelli che gelano la rete e trasformano per un attimo i social in un luogo di silenzio. Un giovane atleta, conosciuto per la forza con cui affrontava ogni sfida, non c’è più. Aveva scelto di condividere con i suoi follower non solo i traguardi sportivi, ma anche la battaglia più dura della sua vita. E ora, a soli 26 anni, quella battaglia si è fermata. L’eco del suo racconto, però, continua a risuonare. . A spegnersi il 6 dicembre 2025 è stato Alessandro Antonicelli, influencer e body builder seguito da oltre 159mila follower su Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Ale é volato via". Il famoso italiano si é spento a soli 26 anni