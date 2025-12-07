Ale é volato via Il famoso italiano si é spento a soli 26 anni
– La notizia è arrivata come un colpo improvviso, di quelli che gelano la rete e trasformano per un attimo i social in un luogo di silenzio. Un giovane atleta, conosciuto per la forza con cui affrontava ogni sfida, non c’è più. Aveva scelto di condividere con i suoi follower non solo i traguardi sportivi, ma anche la battaglia più dura della sua vita. E ora, a soli 26 anni, quella battaglia si è fermata. L’eco del suo racconto, però, continua a risuonare. . A spegnersi il 6 dicembre 2025 è stato Alessandro Antonicelli, influencer e body builder seguito da oltre 159mila follower su Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ho volato in Business Class da Milano Malpensa ad Hanoi con Vietnam Airlines, che collega l’Italia al Vietnam con 3 voli diretti a settimana… e il viaggio è iniziato già in volo!! Ho iniziato subito con il Check-in prioritario: zero code, zero stress, e un attimo dop - facebook.com Vai su Facebook