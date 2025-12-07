L e donne sono davvero libere di vivere la maternità come vogliono? “Essere madre è la gioia più grande del mondo”, “essere madre ti completa come donna, ti riempie”, “essere madre dà un senso alla vita”, “essere madre è un miracolo”. Tutte queste frasi non sono né vere né false: possono esserlo. Sono potenziali verità individuali, non collettive. Eppure, sono le uniche frasi che il mondo sembra accettare sulla bocca di una donna quando si parla di maternità. Per questo, film come Die, My Love vanno ben oltre l’opera cinematografica. Leggi anche › Jennifer Lawrence in “Die My Love”: «A volte bisogna saper chiedere aiuto» In questo film Jennifer Lawrence racconta sul grande schermo ciò che per secoli è stato etichettato come isteria, follia, devianza, anormalità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alcuni dei pochi film che mostrano il lato meno raccontato della maternità