Non arriva il podio per Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla dei Campionati Europei 2025 in vasca corta 2025 che si stanno per concludere a Lublino in Polonia, ma arriva poi lo splendido oro nei 400 misti. Il nostro portacolori ha dato il via alle sue finali con i 200 farfalla ma non è stato in grado di completare una grande rimonta che gli avrebbe permesso di raggiungere il podio. Davanti, infatti, il ritmo è stato indiavolato e il tanto atteso crollo finale non è arrivato. L’azzurro aveva grandi ambizioni nella finale odierna, ma il successo è andato allo svizzero Noè Ponti che ha concluso la sua fatica con il tempo di 1’50?17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alberto Razzetti festeggia l’oro nei 400 misti: “Volevo vincere e ho fatto la gara che volevo. Peccato per il programma…”