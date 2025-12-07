Alberto Razzetti festeggia l’oro nei 400 misti | Volevo vincere e ho fatto la gara che volevo Peccato per il programma…
Non arriva il podio per Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla dei Campionati Europei 2025 in vasca corta 2025 che si stanno per concludere a Lublino in Polonia, ma arriva poi lo splendido oro nei 400 misti. Il nostro portacolori ha dato il via alle sue finali con i 200 farfalla ma non è stato in grado di completare una grande rimonta che gli avrebbe permesso di raggiungere il podio. Davanti, infatti, il ritmo è stato indiavolato e il tanto atteso crollo finale non è arrivato. L’azzurro aveva grandi ambizioni nella finale odierna, ma il successo è andato allo svizzero Noè Ponti che ha concluso la sua fatica con il tempo di 1’50?17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Razzetti argento nei 200 misti agli Europei in vasca corta - Alberto Razzetti si arrende solo allo spagnolo de Oliveira dopo aver condotto la gara nei primi due passaggi. Secondo corriere.it