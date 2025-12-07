Alberto mentiva a Chiara Garlasco tutte le bugie di Stasi
La storia tra Chiara Poggie Alberto Stasi era caratterizzata da un legame profondo, ma le testimonianze raccolte negli anni rivelano come la fiducia della ragazza fosse spesso messa alla prova. Diverse fonti, parenti, amici e vicini, raccontano episodi che lasciano intravedere come la sincerità tra i due non fosse sempre totale. Dalle interviste emerge che Chiara fosse innamoratissima e dedita al fidanzato, pronta a sostenerlo negli studi e a condividere ogni momento libero. Tuttavia, il rapporto quotidiano era segnato da piccole e grandi omissioni da parte di Stasi, che mettevano a dura prova la serenità della giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
