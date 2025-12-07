Albero di Natale alla Stazione Centrale | ho letto i biglietti dei desideri e mi sono commosso

Napolitoday.it | 7 dic 2025

Mi commuovo sempre quando leggo sugli alberi di Natale i biglietti con i desideri della gente in vista delle festività.Oggi mi sono soffermato su quello che si trova all'interno della Stazione Centrale di Napoli.Molti chiedono a Babbo Natale la pace nel mondo, altri pregano per la salute dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

