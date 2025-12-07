Tra tira e molla, annunci e smentite, ripensamenti tardivi e storcimenti di naso, ormai dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese è diventato lo sport nazionale preferito di una certa sinistra che insiste a tirare la corda arrivata a un punto di rottura. Di sicuro lo strappo su un tessuto dem lacerato si è già consumato e mostra tutte le lacerazioni di trama e ordito. Uno spaccato (mai come in questo caso la locuzione latina nomen omen potrebbe essere più azzeccata) che mostra una realtà politica locale dem parcellizzata (per usare un eufemismo) e che, a macchia di leopardo, divide le comunità rosse del Bel Paese nel nome della relatrice Onu. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Albanese, nel risiko della sinistra per la cittadinanza alla pasionaria pro-Pal è il turno di Lucano: tra le pedine rosse è tutti contro tutti