Albanese il Comune rimane solo

Leggo che il sindaco Matteo Lepore insiste nel voler confermare la cittadinanza onoraria alla signora Francesca Albanese, che non perde occasione per scagliarsi contro Israele e i giornalisti strizzando l’occhio ad Hamas. Mi permetto di osservare che ciò denota una grave carenza di cultura classica, grazie alla quale si può facilmente commentare la notizia: errare humanum est, perseverare diabolicum. Massimo Franceschi Risponde Beppe Boni Il sindaco di Bologna Matteo Lepore non vuol sentire ragioni e conferma con caparbietà ciò che mezzo partito gli ha sconsigliato e cioè di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, l’inviata speciale Onu per la Palestina sempre anti-Israele, più che amica dei turbolenti Pro Pal, che considera l’irruzione alla Stampa (pur condannandola) un banale "monito per i giornalisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it