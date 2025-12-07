Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Trailer della stagione 5 dei boys guerra scoppia contro homelander jumptheshark.it
Squadra di serie A travolta dall’odio: “Spero che i vostri figli muoiano di cancro” thesocialpost.it
Gli Usa vendono 100 missili all’Italia: 258 milioni di euro per armare gli F-35 ilfogliettone.it
Pallamano: Cassano Magnano chiude il girone d’andata in testa alla Serie A Gold. Ci sono le qualificate per ... oasport.it
Lazio, testa al Bologna: Sarri valuta la possibilità di schierare una sorpresa. Ecco le ultimissime sui ... calcionews24.com
Pronostico Cagliari-Roma, occasione Gasp: ultimi precedenti quasi a senso unico ilveggente.it
Previsioni meteo per Avellino – 7 dicembre 2025
Ad Avellino, il 7 dicembre 2025, si prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi, con la possibilit... ► avellinotoday.it
Ballando con le Stelle 2025, eliminati e ripescati nel caos della prima semifinale. Mariotto confonde Nancy Brilli con Sabrina Ferilli
Roma, 6 dicembre 2025 - Puntata dei ripescaggi e contemporaneamente prima semifinale: quella di sab... ► quotidiano.net
Qifei, dalla Cina con discrezione: il protagonista silenzioso della nuova guerra dei droni
La doppia identità della tecnologia cinese si consolida. A prima vista, Hangzhou Qifei Intelligent... ► it.insideover.com
«Usa nostro grande alleato», ma il prezzo lo paga l’Ucraina
«Le questioni più importanti che l’Europa deve affrontare includono le attività dell’Unione Europea... ► ilmanifesto.it
Goa,rogo in discoteca: almeno 23 morti
1.16 23 persone sono morte in un incendio scoppiato ieri in un nightclub ad Arpora, Goa, India. Tr... ► televideo.rai.it
Misha collins propone di rifare un episodio di supernatural per raccontare la storia di castiel
Nel corso di un fine settimana dedicato alla Convention CCXP, l’attore Misha Collins, famoso per il... ► jumptheshark.it
“Addio piccola!”, neonata scagliata fuori dalla macchina. Tragedia infinita
Una sera di traffico e fari sull’autostrada, una corsa come tante verso nord, poi l’urto, il buio e... ► thesocialpost.it
Siena, il Mercato nel Campo è un omaggio alla tradizione
Siena, 7 dicembre 2025 – C’è il sole al primo giorno del Mercato nel Campo, una tre giorni che orma... ► lanazione.it
L'ex ferroviere premiato con l'Ambrogino d'oro perché insegnava calcio ai ragazzi di periferia
Una vita passata sul prato verde, allenando giovani promesse del calcio milanese nei campetti di p... ► milanotoday.it
Il personaggio più forte di one piece che supera shanks come un mostro
Il franchise di One Piece si distingue per la presenza di alcuni dei personaggi più influenti e pot... ► jumptheshark.it
Macerata ritrova il sorriso: battuta Bergamo al tie break nell’anticipo della 13ª giornata
Serviva una scossa, e la CBF Balducci Macerata l’ha trovata nel momento più delicato, piegando 3-2 ... ► oasport.it
Natale da 50 miliardi: tredicesime record e italiani più ottimisti
Gli italiani si preparano a un Natale più ricco. Confcommercio stima una spesa complessiva di 50 mi... ► ilfogliettone.it
L’ambasciatore Usa Barrak: dal 1946 abbiamo promosso 93 colpi di Stato, nessuno ha funzionato. ora si cambia…
Se qualcuno vuole la versione for dummies della nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale degli U... ► it.insideover.com
Essere un dungeon master per sempre in dnd per 8 anni mi ha insegnato una verità semplice
importanza della gestione e del coinvolgimento nelle campagne di Dungeons & Dragons Le sessioni... ► jumptheshark.it
Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco il nome del vincitore
Chi ha vinto Tu si que vales 2025? Ecco il nome di chi ha trionfato nel programma di Canale 5 duran... ► superguidatv.it
GTA 6, Rockstar Games presenta la candela ufficiale che emana l’odore di Vice City
L’attesa per GTA 6 è ancora lunga, soprattutto dopo il nuovo rinvio, ma Rockstar Games ha deciso di... ► game-experience.it
Verona Atalanta, le pagelle: Belghali salva e segna, 8. Zappacosta soffre troppo, 4,5
Promossi tutti i giocatori di Zanetti a pieni voti. Nella Dea si salva solo Scamacca per il rigore, ... ► gazzetta.it
Bambina di pochi mesi muore in un incidente sull’A5 nel Torinese
Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, sabato 6 dicembre, intorno alle 20, sull’a... ► ilfogliettone.it
Pagelle ‘Ballando con le Stelle’ 6 dicembre: Francesca Fialdini è tornata, per la vittoria è corsa a tre con Barbara D’Urso e Andrea Delogu
Roma, 6 dicembre 2025 - Serata di grandi esibizioni e verdetti, quella di sabato 6 dicembre a Balla... ► quotidiano.net
Il “Comintern” dei sovranisti contro la democrazia
Gli Usa non vedono minacce da cui difendere gli alleati europei. Se non da loro stessi, «coltivando... ► ilmanifesto.it
Guida completa a tutti gli utenti di haki del conquistatore in one piece
Nel mondo di One Piece, la presenza del Haki rappresenta uno dei principali indicatori di potere tr... ► jumptheshark.it
Kay La Ferrera età, genitori, dove è nato: chi è il baby mago vincitore di Tu Si Que Vales 2025
Kay La Ferrera chi è il baby mago vincitore di Tu Si Que Vales 2025 Kay La Ferrera è un giovanis... ► spettacoloitaliano.i
Antonietta Perrone, l'ex dirigente licenziata dall'Ulss si ripresenta al lavoro e viene scortata fuori dalla polizia
ROVIGO - Era tornata al lavoro l?1 dicembre, alla scadenza della sospensione cautelare. Cinque giorn... ► ilgazzettino.it
Tu si Que Vales 2025 replica finale su La5 o Mediaset Extra ? Quando rivedere l’ultima puntata tv e in streaming
Tu si Que Vales 2025 replica finale, dove e quando rivedere l’ultima puntata Nel 2025 Tu Si Qu... ► spettacoloitaliano.i
Siria, un anno dopo Assad: al Sharaa e la sfida per il futuro del Paese
(Adnkronos) – La presidenza siriana ha proclamato il 7 e l'8 dicembre due giorni di Festa della Lib... ► webmagazine24.it
Scopri il Detergente Origins Youthtopia: La Mia Recensione e la Mia Esperienza Personale
Un balsamo detergente innovativo che rimuove efficacemente il trucco e le impurità, lasciando la pe... ► donnemagazine.it
Fisco, lettere bonarie e uso degli algoritmi. Corrono gli incassi: nei primi 10 mesi dell'anno versati quasi 13 miliardi
Sull?onda delle attività di compliance sono sempre più visibili - più precisamente con oltre un mili... ► ilmessaggero.it
Landini e Albanese sul muro dei «bulli». Atreju può iniziare
Manca solo una spolverata di neve per rendere completo il quadretto creato dagli organizzatori di A... ► ilmanifesto.it
Pressing su Biancani della base 5 Stelle. «È Lugli l?assessore del post Frenquellucci, lo dicono gli accordi»
PESARO «Lugli al posto di Frenquellucci: lo dicono i patti». Il promemoria ha una firma e un destina... ► corriereadriatico.it
Ucraina, Zelensky vuole la pace: “Sentiti i mediatori Usa”. Domani vede Starmer, Macron e Merz
(Adnkronos) – Prosegue il lavoro diplomatico per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina con il pre... ► webmagazine24.it
Jonathan Swift, risonanze nel qui e ora di un telaio inossidabile
Strana sorte quella dei Viaggi di Gulliver. Molti di noi li hanno letti per la prima volta in edizi... ► ilmanifesto.it
Guarda Inter Miami vs Vancouver Whitecaps: streaming live della finale della MLS Cup
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa d... ► justcalcio.com
Hockey pista, Bassano non sbaglia e torna in testa nella Serie A1, bene Monza
Va in archivio un sabato particolarmente ricco nella Serie A1 2025.2026 di hockey su pista. In occa... ► oasport.it
Mattarella: i volontari “patrioti” e il volontariato “palestra di democrazia”
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto Palermo e il Teatro Massimo per rilanc... ► ilfogliettone.it
Confronto Meloni Schlein, un’occasione mancata
Firenze, 7 dicembre 2025 – Ci vanno davvero (quasi) tutti ad Atreju, la festa dei giovani di Fratel... ► lanazione.it
“Aggressioni verbali e intidimazioni”, la denuncia del presidente della Scandone
Tempo di lettura: 3 minutiQueste le dichiarazioni del presidente della Scandone Avellino, Marco T... ► anteprima24.it
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows è già un successo: ha superato i 2 milioni di copie vendute
A pochi giorni dal debutto, Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows si è già affermato come un ... ► game-experience.it
India, almeno 23 morti nell’incendio in un night club a Goa: tra le vittime diversi turisti
Roma, 7 dicembre 2025 - Almeno 23 persone sono morte in un incendio in un famoso nightclub nella ci... ► quotidiano.net
Finale Tu si que vales 2025: l’applauso per Beppe Vessicchio | Video Witty Tv
Durante la Finale Tu si que vales 2025, Luciana Littizzetto ha chiesto un applauso per Beppe Vessi... ► superguidatv.it
Mal di gola re dei sintomi invernali, ecco perché peggiora di notte
(Adnkronos) – Raffreddore e mal di gola, febbre e mal di gola, tosse e mal di gola. Il dolore alla ... ► webmagazine24.it
Le tasse volano a 471 miliardi, il fisco incassa 9,3 miliardi in più
Le casse dello Stato fanno il pieno. Nei primi dieci mesi del 2025 le entrate tributarie erariali h... ► ilfogliettone.it
Area del Duomo, l'attesa è finita: il cantiere è terminato, riaperta la circolazione
L’attesa è finita. L’area antistante al duomo di Bondeno torna ad essere aperta alla circolazione,... ► ferraratoday.it
Perché critics criticano la nuova serie western the abandons di netflix
La nuova serie originale di Netflix, The Abandons, ha attirato l’attenzione con un cast di grande l... ► jumptheshark.it
Infinito Messi: campione in Mls con l'Inter Miami, è il 48° trofeo in carriera
L'argentino, nominato Mvp del torneo, ha vinto il campionato nordamericano dopo aver conquistato Lig... ► gazzetta.it
I chatbot possono influenzare le scelte di voto
AGI - Le conversazioni con i chatbot di intelligenza artificiale hanno il potenziale di influenzare... ► agi.it
Programmi TV domenica 7 dicembre 2025: opera, quiz e film
“Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” su Rai 1, “Chi vuole essere milionario su Canale 5. Cosa... ► lopinionista.it
L’inchiesta del New York Times che inchioda Zelensky: “Così Ha permesso alla corruzione di proliferare”
Un’inchiesta approfondita del New York Times getta un’ombra pesante sul governo ucraino, rivelando... ► it.insideover.com
Innovazione digitale, Ferrara avanza nella classifica italiana: bene l’amministrazione
Ferrara città sempre più digitale, ma non ancora a livello delle migliori d’Italia. E’ la fotograf... ► ferraratoday.it
Andrea Delogu: “Nikita Perotti potrebbe far parte della mia famiglia allargata. Con loro non mi sento mai sola”
Andrea Delogu ha raccontato l'importanza della "famiglia allargata" nella sua vita, quel gruppo di ... ► fanpage.it
PlayStation lancia “Il Regalo Perfetto”, offerte di Natale con sconti su console PS5, giochi e accessori
Con le festività ormai alle porte, Sony Interactive Entertainment ha annunciato la nuova campagna n... ► game-experience.it
San Ambrogio: Patrono di Milano e Figura di Spicco della Chiesa
Chi era San Ambrogio? San Ambrogio, nato nel 340 d.C. a Treviri, è una delle figure più influenti d... ► quotidiano.net
Lavori lungo le strade, via libera al progetto di manutenzione di due arterie
La Giunta comunale di Copparo ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnico-economi... ► ferraratoday.it
Prima della Scala, vip e autorità per lo Šostakovi? più irriverente. Assente Mattarella
Mahmood, Achille Lauro e Pierfrancesco Favino tra gli ospiti della serata più attesa dell’anno. Ass... ► ilfogliettone.it
Ballando, la gaffe di Mariotto su Nancy Brilli è atroce! Ma cosa ha detto?
Il clima è quello delle grandi serate in diretta, con il pubblico di Ballando con le stelle già cal... ► thesocialpost.it
Incendio in un nightclub di Goa, almeno 23 morti: tra le vittime anche turisti
(Adnkronos) – E' di almeno 23 morti il bilancio di un incendio in un nightclub di Goa, località situ... ► periodicodaily.com
Tuttosport – “Tocco palese, ci stiamo complicando la vita. Atalanta troppo brutta”
2025-12-07 00:31:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: VERONA – “Non parlo mai degli arbitri,... ► justcalcio.com
Vincitore Tu si que vales 2025: a trionfare è Kay La Ferrera | Video Witty Tv
Il vincitore di Tu si que vales 2025 è il piccolo, ma grande, Kay La Ferrera che a causa dell’età ... ► superguidatv.it
The Boys Stagione Finale riceve il Teaser Trailer in italiano, Amazon annuncia la data di uscita
Amazon ha pubblicato il teaser trailer in italiano dell’attesissima stagione finale di The Boys, co... ► game-experience.it
Algeria, bus si ribalta: 14 vittime
1.50 Ieri sera, in un tragico incidente nel sud dell'Algeria, quattordici persone sono morte e altr... ► televideo.rai.it