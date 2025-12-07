Alain-Philippe Malagnac chi è l’ex marito di Amanda Lear | Ho perso lui e la mia casa in un incendio

Amanda Lear, ebbe il famoso amore spirituale per Salvador Dalì, subito dopo ci fu Anthony Hornez, David Bowie e Morgan Paul Lear La showgirl si è resa celebre negli anni per aver intrattenuto relazioni con uomini noti sia nel mondo culturale che nel mondo dello spettacolo, tra questi il più famoso è Salvador Dalì, il pittore e scultore spagnolo più famoso nell’era del Surrealismo. I due ebbero una relazione e si frequentarono per 16 anni, ma il loro fu un amore molto “spirituale” e platonico, questo è quello che dichiarò la showgirl durante le interviste, infatti intrattenne rapporti anche con Dalì e sua moglie Gala. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

