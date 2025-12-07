Alain-Philippe Malagnac chi è l’ex marito di Amanda Lear | Ho perso lui e la mia casa in un incendio

Metropolitanmagazine.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amanda Lear, ebbe il famoso amore spirituale per Salvador Dalì, subito dopo ci fu Anthony Hornez, David Bowie e Morgan Paul Lear La showgirl si è resa celebre negli anni per aver intrattenuto relazioni con uomini noti sia nel mondo culturale che nel mondo dello spettacolo, tra questi il più famoso è Salvador Dalì, il pittore e scultore spagnolo più famoso nell’era del Surrealismo. I due ebbero una relazione e si frequentarono per 16 anni, ma il loro fu un amore molto “spirituale” e platonico, questo è quello che dichiarò la showgirl durante le interviste, infatti intrattenne rapporti anche con Dalì e sua moglie Gala. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

alain philippe malagnac chi 232 l8217ex marito di amanda lear ho perso lui e la mia casa in un incendio

© Metropolitanmagazine.it - Alain-Philippe Malagnac, chi è l’ex marito di Amanda Lear: “Ho perso lui e la mia casa in un incendio”

Altri contenuti sullo stesso argomento

alain philippe malagnac 232Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Vill&#232;le, chi è l’ex marito di Amanda Lear/ E’ morto nel 2000 - Philippe Malagnac d'Argens de Villèle, chi è l'ex marito di Amanda Lear: è morto prematuramente nel 2000 ... Lo riporta ilsussidiario.net

Alain-Philippe Malagnac d’Argens, ex marito Amanda Lear/ “Disperata dopo sua morte” - Philippe Malagnac d’Argens de Vill&#232;le è l’ex marito di Amanda Lear, morto nel dicembre del 2000 a causa di un incendio scoppiato improvvisamente nella villa nei pressi di Arles. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Alain Philippe Malagnac 232