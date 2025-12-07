Al via ad Abu Dhabi il Bridge Summit 2025 Italia protagonista

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Tutto pronto per la prima edizione del BRIDGE Summit 2025. L'evento mediatico mondiale che riunisce leader globali dei settori dei media, della tecnologia e della creatività si terrà dall'8 al 10 dicembre ad Abu Dhabi, presso l'Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC). Il BRIDGE Summit 2025 accoglierà circa 300 espositori di rilievo nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica e del gaming e più di 400 relatori internazionali, con panel tematici, talk, workshop e sessioni interattive. Il BRIDGE Summit, evento unico nel suo genere, si presenta come un appuntamento fieristico per l'intero settore dei media e dell'intrattenimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it