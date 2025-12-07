Al San Carlo la prima di ‘Partenope’ inedito di Ennio Morricone

Anteprima24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Giovedì 11 la prova generale aperta al pubblico. E poi le due recite ufficiali il 12 (alle 20) e il 14 dicembre (alle 17.30). In scena, al teatro San Carlo di Napoli, arriva la prima assoluta di ‘Partenope’, l’unica opera lirica composta da Ennio Morricone, rimasta inedita per trent’anni, che andrà in scena per la prima volta proprio nel Massimo napoletano. L’anteprima giovedì 11 dicembre, alle 19.30, con la prova generale che verrà aperta gratuitamente al pubblico, nell’ambito del programma delle celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione di Napoli, promosso dal Comune, con la direzione artistica di Laura Valente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

al san carlo la prima di 8216partenope8217 inedito di ennio morricone

© Anteprima24.it - Al San Carlo la prima di ‘Partenope’, inedito di Ennio Morricone

Altri contenuti sullo stesso argomento

Prima festa del Parco di Veio: programma e iniziative a Borghetto San Carlo

12 ottobre, si celebra Carlo Acutis: prima festa da santo

La prima festa di San Carlo Acutis: l’oratorio di Santa Maria Segreta a Milano porterà il nome del patrono del Web

san carlo prima 8216partenope8217Al San Carlo la prima di 'Partenope', inedito di Ennio Morricone - E poi le due recite ufficiali il 12 (alle 20) e il 14 dicembre (alle 17. Secondo ansa.it

san carlo prima 8216partenope8217Al San Carlo prima elegante, con pochi vip: «Ma conta la musica. E vince» - Gli abiti per l'evento sono quelli delle grandi occasioni, leggerissimi come i vestiti di scena che colorano con tonalità pastello il matrimonio interrotto da Medea, il titolo che ... Si legge su ilmattino.it

Trionfo per "Medea" alla prima della stagione lirica del San Carlo - Otto minuti di applausi con ovazioni per il soprano Sondra Radvanovsky. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: San Carlo Prima 8216partenope8217