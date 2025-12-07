Al San Carlo la prima di ‘Partenope’ inedito di Ennio Morricone
Tempo di lettura: 3 minuti Giovedì 11 la prova generale aperta al pubblico. E poi le due recite ufficiali il 12 (alle 20) e il 14 dicembre (alle 17.30). In scena, al teatro San Carlo di Napoli, arriva la prima assoluta di ‘Partenope’, l’unica opera lirica composta da Ennio Morricone, rimasta inedita per trent’anni, che andrà in scena per la prima volta proprio nel Massimo napoletano. L’anteprima giovedì 11 dicembre, alle 19.30, con la prova generale che verrà aperta gratuitamente al pubblico, nell’ambito del programma delle celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione di Napoli, promosso dal Comune, con la direzione artistica di Laura Valente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
