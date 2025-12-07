Al Garibaldi la 16^ edizione del Concerto di Natale
Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del Natale sammaritano: il Concerto di Natale, giunto alla sua 16ª edizione e in programma il 18 dicembre alle ore 20,30 nello storico Teatro Garibaldi di corso Garibaldi. Un evento che unisce musica, teatro e solidarietà, organizzato dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
"CAPODANNO IN CORSO", SECONDA EDIZIONE! PER IL PRIMO GENNAIO, TORNA L'INIZIATIVA PER BAMBINI E "NON", LUNGO CORSO GARIBALDI CON ANIMAZIONE, MUSICA E SPETTACOLO Sarà un inizio di nuovo anno, soprattutto p - facebook.com Vai su Facebook
Il concerto in piazza Garibaldi apre la tre giorni - Si apre domani alle 21 la 581^ edizione dello Sposalizio del mare, con il Concerto della Grande Orchestra Città di Cervia in piazza Garibaldi (in caso di maltempo ci si sposterà al teatro ’Walter ... ilrestodelcarlino.it scrive
Festival di Natale. Concerti e spettacoli in piazza Garibaldi - È la prima edizione del "Festival di Natale fra le mura"... Come scrive lanazione.it