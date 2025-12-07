Al concerto di Natale Kate Middleton ha mostrato una grande dolcezza nei confronti di George Charlotte e Louis insolitamente tranquillo

Nelle ultime edizioni di Together at Christmas, il popolare concerto di Natale organizzato ogni anno da Kate Middleton per rafforzare il senso di comunità, ad attirare la scena era stato il piccolo Louis. Il principino, nato nel 2018, si divertiva a spegnere le candele dei fratelli e a fare le sue classiche smorfie, diventando l’involontario protagonista del Christmas Carol ideato dalla madre. Quest’anno le cose non sono andate diversamente. È cambiato, però, il motivo che ha tenuto i riflettori puntati sull’ultimogenito dei principi di Galles e i suoi fratelli, Charlotte e George. Ed è un motivo che fa stringere il cuore. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Al concerto di Natale, Kate Middleton ha mostrato una grande dolcezza nei confronti di George, Charlotte e Louis, insolitamente tranquillo

Contenuti che potrebbero interessarti

Ieri sera ho partecipato al concerto "Accendiamo la magia del Natale" promosso dai reparti di Geriatria e Oncologia dell' Ospedale di Piove di Sacco. Ad esibirsi la nostra Orchestra Giovanile Diego Valeri - OGDV che non ha deluso le aspettative con un belli - facebook.com Vai su Facebook

Concerto di Natale 2025 dell’Università Federico II unina.it/it/w/concerto-… Vai su X

Kate Middleton, per il concerto di Natale indossa un cappotto con collo in faux fur per ricordare la regina Elisabetta (e tutti i look sfoggiati delle royals, e non solo da loro) - Quello della principessa di Galles è un outfit sentimentale che la lega alla sovrana scomparsa. Scrive vanityfair.it

William e Kate vestiti coordinati coi principini al concerto di Natale: il significato dei look - William e Kate hanno preso parte assieme ai tre figli George, Louis e Charlotte all'annuale concerto di canti natalizi presso l'Abbazia di Westminster ... Come scrive fanpage.it

Kate Middleton regina del Natale (e del verde bosco) a Westminster - Cappotto con pelliccia oversize, gonna tartan nascosta e orecchini stella: Kate Middleton sa esattamente come vestirsi a Natale ... iodonna.it scrive

Kate Middleton, il rapporto speciale con Charlotte illumina il concerto di Natale - Kate ha scelto per l’occasione una tonalità che richiama immediatamente lo spirito delle feste. Si legge su dilei.it

Kate Middleton al concerto di Natale di Westminster: il look (già indossato nel 2020), la cerimonia e gli ospiti - C'era la famiglia reale al completo (o quasi) al "Together at Christmas", il concerto di Natale ... Scrive msn.com

Kate Middleton: concerto Natale Westminster il 5 dicembre 2025 - Kate Middleton si prepara ad ospitare il tradizionale concerto di Natale "Together at Christmas" il 5 dicembre presso l'Abbazia ... Scrive ilsipontino.net