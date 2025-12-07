Al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale il Premio Bonino e Pulejo | celebra l’eccellenza nella difesa dell’identità italiana

.Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato insignito del XVIII Premio Internazionale “Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo”, dedicato alle Scienze, alle Lettere, alle Arti e alla Cultura. La cerimonia di consegna si è svolta ieri al Teatro Vittorio Emanuele, alla presenza di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

