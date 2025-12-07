Al castello di Acerra la festa del cinema con red carpet ed ospiti eccezionali

Sarà il Castello dei Conti di Acerra ad ospitare le celebrazioni per i 10 del Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest, ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e diretto da Emanuele Donadio. Dall’8 al 14 dicembre protagonisti saranno cinema, incontri e grandi emozioni. Opite d'eccezioneIl. 🔗 Leggi su Napolitoday.it