Al Bano rivela | Anch’io ho vissuto in un bosco Pronto a ospitare la ‘famiglia nel bosco’ a Cellino San Marco li ho contattati e sto aspettando la loro risposta

L’offerta arriva da Cellino San Marco e corre fino ai boschi di Palmoli, in Abruzzo: Al Bano Carrisi mette a disposizione una casa per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori ribattezzati “la famiglia del bosco” dopo che il Tribunale dei minori dell’Aquil a ha disposto l’allontanamento dei tre figli. Il cantante, colpito dalla loro vicenda, interviene pubblicamente e si dice pronto ad accoglierli: “Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al Bano rivela: “Anch’io ho vissuto in un bosco. Pronto a ospitare la ‘famiglia nel bosco’ a Cellino San Marco, li ho contattati e sto aspettando la loro risposta”

Scopri altri approfondimenti

Famiglia nel bosco, la proposta di Al Bano: «Pronto a ospitarla, anche io come loro da bambino» L’artista rivela: «Ho chiesto il contatto e sto aspettando una loro risposta, se la mia idea possa piacere...» - facebook.com Vai su Facebook

Al Bano: «Ylenia? Il destino mi ha fregato, ho dovuto affrontare delle cose impensate. Non sono ancora pronto a parlare di lei» - Quando Mara Venier gli ha mostrato il consueto video che dedica ai suoi ospiti nel salotto di “Domenica In”, Al Bano Carrisi non è riuscito a trattenere l’emozione, perché quel filmato non ha ... corriere.it scrive

Al Bano: “Se ho dormito con Lory Del Santo all’Isola dei Famosi? La proposta era…”/ ‘Scoop’ a La Volta Buona! - Al Bano e Lory Del Santo a La Volta Buona, il retroscena dopo anni sull’esperienza condivisa all’Isola dei Famosi. Da ilsussidiario.net