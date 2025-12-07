AJ Styles potrebbe riavere i Good Brothers al suo fianco | La sua storia non è completa senza di noi

Karl Anderson e Luke Gallows potrebbero non essere più in WWE, ma restano apertissimi all’idea di tornare. e tutto ruota attorno al ritiro di AJ Styles previsto per il 2026. Durante il loro podcast Talk N’ Shop, i Good Brothers hanno parlato della possibilità di ricongiungersi con Styles proprio nel suo ultimo anno da atleta. Secondo Anderson, infatti, la storia di AJ non avrebbe davvero una conclusione senza di loro: “È facile e sicuro dire che la storia di AJ Styles in WWE non è completa senza i Good Brothers”. Karl Anderson: “Un addio di AJ senza i Good Brothers è impossibile”. Pur senza confermare nulla, Anderson ha lasciato intendere chiaramente che, se Styles davvero si ritirerà nel 2026, una qualche forma di coinvolgimento dell’ O. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

